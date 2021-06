Belgia jalgpallurid võtsid EM-i eel koroonavaktsiini osas vastu vastuolulise otsuse: kardame oma tulemuste pärast

Belgia jalgpallikoondislased. Foto: Dppi/Jeroen Meuwsen, ZUMAPRESS.com/Scanpix

Tänavuse spordisuve esimene suursündmus ehk jalgpalli EM-finaalturniir algab juba 11. juunil. Turniiri eel on mitmed koondised teatanud, et nad saadavad Euroopa meistrivõistlustele vaktsineeritud jalgpallurid. Nüüd selgub, et üheks soosikuks oleva Belgia ridades on umbes pooled mängijad vaktsiinist loobunud.