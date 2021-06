Ränga kukkumise üle elanud Norra suusehüppetäht: tõsisemate ajuverejooksude korral oleksin hoopis teine inimene

Tande murdis kukkumise tagajärjel rangluu. Lisaks said viga kopsud ning tal oli ka neli väiksemat ajuverejooksu. Üks neist oli piirkonnas, mis kontrollib inimese keskendumisvõimet ja käitumist. „Kui verejooks oleks olnud suurem, siis ma oleksin koomast ärganud hoopis teistsuguse inimesena. Veelgi suurema verejooksu korral oleks asi veel hullem olnud,” rääkis Tande Norra väljaande VG vahendusel.

Tande sõnul ei mäleta ta kukkumisest midagi. „Täielik mäluauk. Viimased mälestused pärinevad päeva jagu varasemast ajast. Mäletan, et läksin koos õe ja tema poiss-sõbraga jalutama. See on enne kukkumist minu viimane mälestus,” sõnas Tande.

Norralase sõnul on see ilmselt hea, et ta valusat kukkumist ei mäleta. „Kui pärast kukkumist esmakordselt koondisekaaslasi nägin, siis sain aru, et see oli nende jaoks olnud väga suur trauma. Ilmselt on see niimoodi, kuna nemad mäletavad seda kukkumist, kuid mina mitte,” selgitas suusahüppaja.

Tande sõnul loodab ta peagi hüppemäele naasta ning samamoodi tahab ta naasta ka Planicasse, et sealselt lennumäelt järgmised hüpped teha. „See on midagi, mida ma väga tahan teha.”

27-aastane Tande on Pyeongchangi olümpiavõitja võistkonnavõistluses. 2017. aasta MM-il teenis ta võistkonnavõistluses hõbemedali. MK-sarjast on tal ette näidata seitse etapivõitu. Eriti edukas on Tande olnud just lennumägedel, kus ta on kroonitud neljal korral maailmameistriks.