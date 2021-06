KUULA | "Matšpall": Kui raskeks teevad endine esikümne mängija ja Prantsuse publik Kontaveidi elu French Openi teises ringis?

Vabandame ka saatesse sisse jäänud faktivea pärast! Saatejuht ütles eksklikult Kontaveidi võimalikust kolmanda ringi vastasest Rebecca Petersonist (kohtub teises ringis poolatarist tiitlikaitsja Iga Swiatekiga) rääkides, et tegu on pooleldi eestlasega. Tegelikult on Rootsit esindava maailma 60. reketi vanemad mõlemad eestlased.