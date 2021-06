Pokkeriäss Ranno Sootla aitas koguda 5241 eurot Pardiralli toetuseks

OlyBeti pokkeritoas avatud kaartidega mänginud Sootla võttis osa 18 online-turniirist, mille keskmine sisseost oli tema kohta tavapärane 365 dollarit. Nende sekka mahtus nii maailma suurimate online-festivalide hulka kuuluv WSOP Circuit kui ka valik teisi tähtsamaid pühapäevaseid netiturniire. Ühtekokku õnnestus tal teenida õhtu jooksul 3835 eurot puhaskasumit, millest viiendik annetati Pardiralli toetuseks.

Lisaks said heategevuses osaleda ka kõik ülekande vaatajad, kes tegid kokku 2237 euro väärtuses annetusi, mille Sootla omast rahast duubeldas. „Ma nautisin selles projektis osalemist väga ning mul on ääretult hea meel, et suutsime anda üheskoos väärilise panuse Pardirallil heaks. Samaaegselt veendusin ka selles, et üheaegselt mängida ning oma mängu üle kanda pole sugugi nii lihtne, kui alguses arvasin,“ muigas Sootla.

OlyBeti pokkerimänedžeri Herli Olopi sõnul kogus veebisaade tuhandeid vaatajaid ning pakkus lisaks meelelahutusele ka väärt pokkeriõpet. „Ranno näol on tegemist maailmaklassi mängijaga, samuti osales ta ühtedel suurimatel turniiridel, mida pühapäeviti üldse internetipokkeris mängida saab. Võimalus näha Ranno kaarte ning kuulda, kuidas ta enda ning konkurentide käike analüüsis, aitas hästi mõista, kuidas pokkeritipud mõtlevad ning millistest strateegiatest nad mängimisel lähtuvad,“ rõhutas Olop.

28-aastase Sootla kontol on lisaks pokkeri MM (WSOP) tiitlile ka üks teine koht. Oma mängijakarjääri jooksul enam kui miljon eurot puhaskasumit teeninud mees on ka kahekordne Eesti meister ning OlyBet Kings of Tallinn, Praha Grand Live’i ja MPN Poker Tour põhiturniiride võitja.