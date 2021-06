Manchester Unitedi eksjalgpallur kritiseeris Inglismaa peatreeneri valikut

"Maguire pole isegi terve ega vormis. Ma poleks teda võtnud. See valik on arusaamatu," sõnas Ferdinand Briti meediale.

"Ma olen olnud koondises, kus on olnud mängijad, kes pole terved ja mänguvalmid ning pole enda tasemel. Seda on juhtunud Becksiga [David Beckham] ja Wazzaga [Wayne Rooney]. Nii hea kui Maguire ka pole, ta ei ole just Becks või Wazza. Neid, kes pole 100% terved, pole mõtet võtta. Raske on tagasi tulla ja õiget rütmi leida. See tekitab vaid koondises asjatuid arutelusid ja arusaamatusi. Seda ei ole vaja," lisas Ferdinand.