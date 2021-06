Ralliportaal: Kui Ogier tuleb maailmameistriks, jätkab ta täiskohaga ka aastal 2022

"Mõni aeg tagasi kirjutasin loo, milles pakkusin välja teooria, et Hyundai Motorsporti otsus jätkata Ott Tänaku ja Thierry Neuville`iga tõstavad sõitjateturul kõige tähtsamasse rolli Elfyn Evansi. Lugu sai üleval olla vähem kui tund, kui sain kõne ühelt teeninduspargi kogenud liikmelt. Ta küsis: "Kas sa tõesti arvad, et võti on Elfyni käes? Aga Ogier? Hoopis tema on mees, kelle käes on võti!"," kirjutas Evans.

Ralliajakirjanik tunnistas, et polnud Ogier`d mängust välja jätnud, kuid ei uskunud, et ta võiks põhisõitjana jätkata. Nüüd on ta oma arvamust muutnud.

"Selgub, et Ogier võib olla järgmisel hooajal märksa aktiivsem kui arvasime. Selgub, et kui ta võtab seekord MM-tiitli number kaheksa, jääb ta 2022. aastal täpselt sinna, kus ta on," rõhutab Evans.

"Kuigi Ogier on järjekindlalt rääkinud, et teda ei huvita Sabastien Loebile kuuluva rekordi ehk üheksa MM-tiitli jahtimine, olen kindel, et see on tegelikult ikkagi teemaks. Kui te jõuate kaheksanda tiitlini ja teete endiselt koostööd sellise tootjaga nagu Toyota, peab tekkima kiusatus jääda oma kohale ning pürgida tähtede ja kuu poole," leiab Evans.

Ralliajakirjanik spekuleeris ühtlasi, et üheksanda MM-tiitli võitmise järel ei saa sugugi välistada Ogier jätkamist veel ka 2023. aastal. "Ogier on hetkel 37, Loeb oli 38, kui võitis oma üheksanda MM-tiitli. Võib julgelt öelda, et Ogier`l on kõik tööriistad endiselt olemas, et kaasmaalase saavutust korrata."

Ogier kommenteeris ise paar päeva tagasi, et peab Toyotaga oma tuleviku osas läbirääkimisi, kuid midagi konkreetsemalt ta ei avaldanud.

"Vastab tõele, et ma ei sulge ust täielikult, ilmselt teen mõnel etapil kaasa. Ülejäänu osas tuleb tiimiga asjad läbi arutada. Oleneb, milline strateegia tulevaks hooajaks valitakse ja milliste sõitjatega käed lüüakse," ütles Ogier Motorsportile.

Ogier on nelja etapi järel MM-sarja liider, edestades Evansit kahe punktiga. Neuville kaotab prantslasele juba 20 ja Tänak 34 punktiga.

Ralli MM-sari jätkub juba sel nädalavahetusel peetava Sardiinia ralliga.