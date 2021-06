Andrea Adamo: Sardiinias rahuldab meid vaid võit

"Meil ​​on Sardiinia jaoks väga konkreetne eesmärk ja see on võit. See võiks korvata meie Portugalis kasutamata jäänud võimalust. Minu meeskond on viimastel kuudel nende rallide nimel kõvasti tööd teinud, et meie masinad saaksid esikoha eest võistelda," rõhutas Adamo, vahendab Rallit.fi.

"Juba Portugalis näitasime, et suudame hea hoo leida. Nüüd vajame probleemideta nädalavahetust, et saaksime väärilise tulemuse. MM-tiitli eest heitlus on kõike muud kui läbi. Nüüd peame lihtsalt tagasi tippu võitlema," lisas Adamo.

Hetkel kaotab Hyundai Toyotale juba 37 punktiga.

Lisaks Ott Tänakule ja Thierry Neuville`ile on ka Sardiinias Hyundai eest stardis Dani Sordo, kes on kahel eelmisel aastal Itaalias võidutsenud.

"Viimased paar korda olen siin saanud suurepäraseid tulemusi. See on mõistagi üks lemmikuid rallisid. Olen siin väga enesekindel ja mul on ka reedel startides eelis," märkis Sordo.

"Portugalis oli tore poodiumile pääseda, kuid Sardiinias tahame võidu nimel võidelda," lisas kogenud hispaanlane.

Sardiinia MM-etapp peetakse juba sel nädalavahetusel. Neljapäeval on kavas testikatse, võistlus algab reedel.