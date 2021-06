Läti peatreener veerandfinaalist väljajäämisest: meil jäi puudu õnnest

"Ma arvan, et meeskonna esitus ja tagasitulek olid suurepärased. Kõik tahtsid mängida rahvuskoondises, kõik tegid, mida suutsid. Me ei andnud hetkekski alla," sõnas Hartley, vahendab Läti Delfi . "Meil jäi natuke õnnest puudu, paar õnnestunud põrget."

"Mulle tundub, et turniiri alguses lõime mitu korda posti, mis pärssis enesekindlust. Kuid Saksamaa on kiire meeskond, nad avaldasid meile survet. Otsuste tegemiseks ei olnud meil palju aega, kuid võimalusi oli siiski, aga me ei suutnud skoori teha," sõnas Hartley realiseerimata jäänud arvuliste ülekaalude kohta.

Peatreener lisas, et kahjuks said nad vaid ühe mängu pidada publiku ees. "Pealtvaatajatega oli maagiline mäng. Kahju, et see oli nii vaid ühes mängus," lisas Hartley.