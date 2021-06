Võiduvärava löönud Anier: meeskonnas on hea energia. Seda oli kohe tunda

„Magus on see olukord. Peame nautima. Pikalt pole võidu maitset tunda saanud. Igat väikest õnnestumist peab elus täiega nautima. See on korraks. Homme on vaja juba järgmisele mängule keskenduda. Balti turniiri teine mäng on Lätiga kodus. Peame ära võtma,” rääkis Anier kohtumise järel.

„Meeskond uskus algusest peale. Oli kohe hea energia. Liigamängud lõppesid küll alles kolm päeva tagasi, kuid kõik olid valmis. Väga hea meel kõigi üle,” sõnas Anier ning tõdes, et teda suvisel ajal kunstmurul mängimine ei häirinud. „Mulle siin kunstmurul meeldis. Eestis praegu muruväljakul põrkab pall igale poole. Loodame, et muru seisukord läheb koduses liigas paremaks.”

Samas andis kunstmurul mängimine jalgades ikkagi tunda. „Ise ka tundsin lihastes väsimust. Oleme karmi (tiheda graafikuga) hooaja alguse pannud. Lihtne ei olnud ja elus ei peagi lihtne olema. Eriti spordis. Nüüd tuleb süüa, taastuda ja nautida seda võitu,” lisas ta veel.

Anier kirjeldas veidike ka oma väravat. „Kostjalt (Konstantin Vassiljevilt) tuli suurepärane sööt. Tegin endale hästi ruumi. See värav oli magus. Tabelis on nüüd kolm punkti. Üks mäng (10. juunil Lätiga) veel minna, kuid sinna vahele mahub ka kohtumine Soomega, millele tuleb esmalt keskenduda.”

Võidu järel tõi Anier esile head meeskonnavaimu. „Uskusime. Treener (Thomas Häberli) ka mainis riietusruumis, et teinekord võib meeskondadel olla kvaliteedi vahe, kuid usk viib edasi. Meeskonnas on hea energia. Praegu tervikuna on hea koostöö. Seda oli kohe algusest peale tunda. Peame nautima, mida tegime.”

Anier tõdes, et peatreeneri mänguplaan töötas hästi ja Eestile sobib ka 5-3-2 asetus. „Meil ei olnud pikalt aega seda koostööd harjutada. Peame veel harjuma. On vajakajäämisi ja saab juurde panna. Usun, et see skeem aga sobib meile. Kahe ründajaga saame palli paremini ees pidama ja meeskond tuleb järgi. Kaitses saame ka kolme keskkaitsjaga hästi pidama. See võiks sobida meile. Praegu tundub, et on õige asi,” arvas ta.