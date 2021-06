Vassiljev koondise võidust: mõne mehe jaoks oli see üldse uus tunne

„Võita on alati hea meel. Arvestades, et see seeria oli pikem kui tahtsime. Lõpuks saavad kõik seeriad läbi. Loodame, et siit sai alguse uus. Tegime head tööd ja saime väärtusliku võidu. Ootame järgmist vastast,” sõnas Vassiljev kohtumise järel.

„Lihtne ei olnud. Ikka oli raske mäng. Leedulased panid kõik mängu,” rääkis Vassiljev veel ja rõõmustas, et peatreener Thomas Häberli sisulisel debüüdil saadi võit kirja. „Esimest korda (Thomas Häberli peatreeneri perioodil) juhtus see, et olid kõik põhimehed kohal. Peatreener ja treenerite tiim ka. Võib nende jaoks lugeda seda täiuslikuks debüüdiks. Hea meel, et debüüdil sai võit saavutatud.”

Vassiljev rõhutas, et kõik mehed pingutasid ja see tõi lõpuks ka võidu. „See ongi viis, kuidas Eesti koondis peab võite saama. Lõdvaks ei saa lasta. Need on põhilised baasasjad, mida Eesti koondis peab tegema. See peab veres olema,” rääkis poolkaitsja ning tõdes, et 5-3-2 asetus ja sellesse asetusse pandud mängijad toimisid hästi. „Asetus ei mängi, mängivad mängijad. Klapp meeste vahel kaitses oli aga parem. Kolmik töötas ühtlasemana. Nad said palju asju oma liikumistega kaitstud.”

Eesti koondise jaoks sai sellega läbi 19 kohtumise pikkune võiduta seeria. Kapteni sõnul suhtusid mängijad võitu ilmselt veidike erinevalt. „Kõik olid rõõmsad, kuid mõnede mängijate jaoks oli see esimene võit koondises. Nende jaoks oli see üldse uus tunne. Minu jaoks aga natuke unustatud tunne. Hea meel, et tuli see tunne tagasi. Kui väljakule palju energiat jätta, siis on hea meel riietusruumi võiduga tagasi tulla.”