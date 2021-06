Thomas Häberli: olime meeskond, minu jaoks oli see võidu võti

Eesti jalgpallikoondise peatreeneri Thomas Häberli jaoks oli see esimeseks korraks, kus ta sai ametlikus kohtumises eestlasi juhendada. Lisaks oli meil koos sisuliselt ka parim koosseis.

„Päris kõik ei läinud ideaalselt, kuid lõpptulemus on hea. Selle üle olen väga õnnelik,” sõnas rõõmsameelne Häberli kohtumise järel Eesti ajakirjanikele.

„Meil on faase, kus peame paremini mängima Peame kaitses paremini mängima. Esimese poolaja lõpus ja kohtumise lõpus pidime natuke kannatama, kuid nii pikalt võiduta olles muututaksegi väljakul natuke närviliseks,” rääkis Häberli võidumängust. „Proovisime kõrgel palli võita. Sealt tekkisid head olukorrad. Oli palju häid hetki, kuid peame mitmeid asju parandama.”

Kuigi kaitsemängus oli peatreeneri sõnul puudusi, siis talle valmistas rõõmu, et enda värav õnnestus siiski puhtana hoida. „Väga tähtis, et suutsime oma värava puhtana hoida. Võitmiseks vajame teinekord natuke õnne. Rääkisime poolajal, mida on vaja teha. Õnn oli meie poolel,” lisas ta.

„Värava löömise järel mängisime ka hästi. Ütlesin poolajal, et peame suutma paremini mängida. Lootsime lüüa ka teise värava. 1:0 eduseis on alati libe. Kõike võib juhtuda. Õnneks me sel korral teist väravat ei vajanud,” sõnas šveitslane. „Mängijad tegutsesid väga targalt ja see näitab kvaliteeti. Uskusime endasse ja usaldasime ennast, et suudame võita. Lõima ilusa värava. Realiseerimine oli oluline. Lõpuks olime meeskond. Kõik võitlesid meeskonna nimel. Minu jaoks oli see võidu võti. Olime ühtne meeskond.”