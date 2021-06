Hollandi koondise väravavaht praagiti positiivse koroonaproovi tõttu EM-i koosseisust välja

"Teatasin Jasperile oma otsusest täna hommikul," ütles Hollandi peatreener tänasel pressikonverentsil. "Pean alustuseks ütlema, et see on Jasperi jaoks väga ebameeldiv olukord. Aga ma pidin selle otsuse tegema. Tal on positiivne koroonaproov ning seetõttu jäi ta eemale ettevalmistuse olulisest osast. Me ei tea, kaua tal sada protsenti vormis aamine võtab. Ma ei taha selles suhtes riskida."