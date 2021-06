Maailmatasemel saalijalgpall: kui tahad, leiad alati võimaluse!

Üsna unikaalseks teeb selle turniiri Glentorani osalemine – tegemist on poolprofessionaalse jalgpalliklubiga, mis on asutatud 1882. aastal. Klubi tegutseb Põhja-Iirimaa kõrgemas divisjonis ja lõpetas just eelmisel nädalal hooaja, kvalifitseerudes UEFA Konverentside liigasse – uus eurokarikas, mis stardib tuleval jalgpallihooajal. Kas selline Glentorani otsus saab mõningal määral tõukeks Suurbritannia jalgpalliklubide jaoks, et suhtuda suure huviga saalijalgpalli turniiridesse – see on suur küsimus, kuid vähemalt on tegemist väga tavatu pretsedendiga, mida tasub kindlasti jälgida. Glentorani fännide tähelepanu saalijalgpalli suunas ei ole kindlasti üleliigne spordiala jaoks tervikuna.