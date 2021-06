Serena Williams tunneb French Openi pooleli jätnud Naomi Osakale kaasa

Williams alustas esmaspäeva õhtul French Openit võidukalt, alistades avaringis rumeenlanna Irina Begu (WTA 74.) 7:6 (6), 6:2. Kohtumise järel uuriti ka Williamsilt, mida ta Osaka otsusest arvab.

"Tunnen kaasa Naomile. Sooviksin teda kallistada, sest tean, mis tunne see on. Nagu ütlesin, olen ka ise sarnases positsioonis olnud," rääkis Williams mängujärgsel pressikonverentsil. "Meil on erinevad iseloomud, kõik inimesed on erinevad. Mina olen paksu nahaga. Teised pole. Kõik tegelevad asjadega omal viisil."

"Naomil tuleb lasta tegeleda olukorraga nii, nagu ta ise õigeks peab. See on ainus, mida saan öelda. Usun, et ta annab endast parima," jätkas Williams.

Osaka andis turniiri eel teada, et ei kavatse tänavu French Openil pressikonverentsil osaleda. Kuna Osaka ei tulnud pärast pühapäevast avaringi võitu rumeenlanna Patricia Tigi (WTA 63.) üle ajakirjanike ette, karistati teda 15 000 dollari suuruse rahatrahviga. Ühtlasi ähvardati teda turniirilt eemaldamise ja võistluskeeluga.

Esmaspäeva õhtul otsustas Osaka end ise turniirilt maha võtta. "Tõsi on see, et ma olen alates 2018. aasta US Openist kannatanud depressioonihoogude all ja mul on olnud väga raske sellega toime tulla. Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et ma olen introvertne inimene, ja kõik, kes on mind turniiridel näinud, teavad, et ma kannan tihti kõrvaklappe, et sotsiaalse ärevusega toime tulla. Kuigi tenniseajakirjandus on minu vastu alati lahke olnud (ja ma tahan vabandada kõigi lahedate ajakirjanike ees, keda ma võisin haavata), ei ole ma loomult avalik esineja ja mul on enne maailma meediaga rääkimist tohutud ärevushäired," põhjendas jaapanlanna esmaspäeval otsust turniir pooleli jätta.

Kogenud Williams tunnistas, et ka tema on pressikonverentside eel kogenud ärevust. "Mitmel korral," tõdes Williams, lisades, et on üle elanud keerulisi hetki. "Need on aga teinud mind tugevamaks."

