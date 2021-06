Rootslased ebaõnnestunud MM-ist: see on modernse ajastu suurim põrumine

"See on modernse ajastu suurim põrumine," jätkas ta." Siin pole midagi öelda. See on põrumine. Meeskonna treenerid vastutavad selle eest, nemad panid koosseisu kokku. Selle üle ei saa olla keegi õnnelik, ei mängijad ega treenerid."

Endise mängija, praeguse jäähokitreeneri Bengkt-Ake Gustafssoni sõnul jäi samuti Rootsi edu kahe esimese mängu taha. "Kohutav algus pani märgi kogu turniirile. Pärast seda oleme siiski muutunud paremaks," sõnas ta Aftonbladeti vahendusel. "Ma ei tea, kas just põrumine, aga hea see pole. See oli väga ootamatu. Võib öelda, et tegu on sensatsiooniga. Usun, et kõik tunnevad nii."