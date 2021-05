Rootsi jäähokikoondis kaotas Venemaale ja minetas edasipääsulootuse

Rootsi kaotus tähendab, et neil on A-alagrupis sarnaselt neljandal kohal asuvale Tšehhile 10 punkti, kuid kuna omavahelise mängu võitsid tšehhid, on rootslaste lootused kustunud. Tšehhil jääb veel homme mängida Slovakkiaga. Võit tõstis Venemaa alagrupi liidriks.