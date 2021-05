Skandaali sattunud Naomi Osaka loobus French Openi jätkamisest

23-aastane Osaka oli teatavasti Pariisi tippturniiri eel andnud teada, et tänavusel jõuproovil pressikonverentsidel ei osale.

"Kirjutan, et teatada, et ma ei räägi Roland Garrosi ajal pressiga. Olen sageli tundnud, et inimesed ei arvesta sportlaste vaimse tervisega ning see tuletab end meelde alati, kui näen mõnd pressikonverentsi või selles ise osalen," kirjutas Jaapani tennisist sotsiaalmeedias.

Kuna Osaka ei tulnud pärast pühapäevast avaringi võitu rumeenlanna Patricia Tigi (WTA 63.) üle ajakirjanike ette, karistati teda 15 000 dollari suuruse rahatrahviga. Ühtlasi ähvardati teda turniirilt eemaldamise ja võistluskeeluga.

"Ma arvan, et hetkel on nii turniiri, teisi mängijaid kui mu enda heaolu arvestades kõige parem, kui ma edasisest mängimisest loobun, et kõik saaksid Pariisis keskenduda tennisele," teatas Osaka täna sotsiaalmeedia vahendusel.

"Ma ei tahtnud segadust tekitada ja tunnistan, et minu ajastus polnud ehk parim ja minu sõnum võinuks olla selgem. Tõsi on see, et ma olen alates 2018. aasta US Openist kannatanud depressioonihoogude all ja mul on olnud väga raske sellega toime tulla. Kõik, kes mind tunnevad, teavad, et ma olen introvertne inimene, ja kõik, kes on mind turniiridel näinud, teavad, et ma kannan tihti kõrvaklappe, et sotsiaalse ärevusega toime tulla. Kuigi tenniseajakirjandus on minu vastu alati lahke olnud (ja ma tahan vabandada kõigi lahedate ajakirjanike ees, keda ma võisin haavata), ei ole ma loomult avalik esineja ja mul on enne maailma meediaga rääkimist tohutud ärevushäired," kirjutas jaapanlanna.

Osaka lisas, et võtab nüüd aja maha ning lähiajal võistlustel ei osale. "Kui on õige aeg ja ma naasen, tahan WTA-ga teha koostööd, et arutada võimalusi, kuidas seda olukorda mängijate, meedia ja fännide jaoks paremaks muuta."

Osaka pidanuks teises ringis mängima rumeenlanna Ana Bogdaniga (WTA 102.).

