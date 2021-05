Jalgpalliliit taotleb Eesti – Läti Balti turniiri mänguks eriluba, et publik pääseks tribüünidele

EJL põhjendas taotlust sellega, et tegemist on vabas õhus korraldatava üritusega, kus koroonaviirusega seotud riskid on väga madalad, sest paigas on põhjalikud usaldusmeetmed alates piletimüügist kuni staadionil liikumiseni. Muuhulgas annavad võistkonnad, kohtunikud ja korraldajad, kokku üle 100 inimese, enne mängu koroonaviiruse proovi. Samuti tõi EJL välja, et koroonaviirusesse nakatumise määr on Eestis kiiresti langenud ning suur osa tavapärastest tegevustest on piiratud mahus taastunud, lisaks on vaid neli päeva hiljem spordivõistlustele kaasaelamine kohapeal lubatud.