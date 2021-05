Kas Eesti jalgpallikoondise 83 aastat kestnud ootus kannab vilja?

Jalgpallikoondistel on vähe võimalusi tiitleid võita. Põhjus on lihtne: turniire on vähe. Euroopas toimuvatest koondistele mõeldud turniiridest on praeguse seisuga kõige pikema ajalooga Balti turniir, millele pandi alus juba 1928. aastal. Suurbritannia eri osad hakkasid omavahel trofeesid jagama juba 1884. aastal, kuid 1984. aastal saadeti see võistlus lõplikult hingusele. Eesti, Läti ja Leedu jagavad omavahel karikaid ka tänapäeval. 2021. aasta turniiriga tehakse algust juba täna. Kas eestlastel õnnestub lõpuks pikk ootus lõpetada?