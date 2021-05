Eesti jalgpallikoondislane jäi Ungaris ootamatult töötuks: sealses liigas on omad reeglid

„Olukord on selline, et Ungaris ma ei jätka. Liigas on omad reelgid. Kui meeskond langeb esiliigasse, siis välismaalased seal enam jätkata ei saa,” selgitas Pikk olukorda, miks ta Ungaris töötuks jäi.

Äärekaitsja sõnul ei ole tal praegu ühtegi konkreetset pakkumist. „Pärast koondisepausi näeb. Hetkel ei tea. Otsin klubi. Agent teeb tööd. Pärast koondist saan uut infot,” avaldas Pikk.

Kuigi Pika teekond Ungari klubis sai otsa, siis sealset taset hindas ta kõrgelt. „Klubi oli väga ambitsioonikas. Seetõttu sinna läksingi. Eesmärk oli püsima jääda. Meeskond oli väga tugev. Kahjuks sellest ei piisanud. Midagi oli valesti,” rääkis Pikk ning avaldas, et ka temal ei olnud seal tegelikult kõige lihtsamad ajad. „Mul oli ka keeruline periood. Mind tõi klubisse slovakist treener (Gergely Geri), kes lasti paar päeva hiljem lahti. Seejärel tuli uus treener (horvaat Zoran Zekic). Tal olid juba teised mõtted ja strateegiad. Ta tõi veel uusi mängijaid. Seejärel läks minu jaoks asi keeruliseks.”

Diosgyör lõpetas hooaja 12 meeskonna seas 11. positsioonil. Kõrgliigasse püsima jäämiseks oleks tulnud koguda viis punkti rohkem. Pikk sai poole hooaja jooksul väljakule seitsmes kohtumises, mille jooksul teenis ta 540 mänguminutit.

„Sealne tase on väga hea. Võrreldes Poolaga sama tase. Kõrgliigas mängib 12 meeskonda ja kõik sarnase tasemega. Igal aastal langeb kaks head võistkonda astme võrra alla,” lisas Pikk.

Äärekaitsja hooaeg sai läbi 12. mail. Seejärel naasis ta Eestisse ning on koondise jaoks end individuaalselt vormis hoidnud. „Füüsiline vorm on hea. Rääkisin ka treeneriga (Thomas Häberliga), et oleksin mängudeks valmis,” avaldas Pikk, kes saab Häberli käe all nüüd mängida esmakordselt. „Märtsis rääkisime väga palju taktikast ja üldse mõtetest. Olen tema plaanidega kursis. Telefoni teel rääkisime tihti.”