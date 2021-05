Mattias Käit: kui Balti turniiri ära võidame, siis on nimi ajaloos kirjas

„Eelmistel aastatel ei ole me (Balti turniiriks) tervet võistkonda kokku saanud. Kui vaatan nüüd nimekirja, siis meil päris tugev meeskond koos. Parimad on kohal,” rõõmustas poolkaitsja Mattias Käit.

Käidi sõnul pole Balti turniiri võit eraldi teemaks tulnud, kuid kõik mängijad soovivad seda kindlasti võita. „Sel teemal pole rääkinud, aga kui see teema üles tuleb, siis tahavad kõik võita. Pikalt pole seda ju saanud. Nüüd oleks kõigil nimi ajaloos kirjas, kui see karikas ära tuleks,” sõnas Käit rõõmsalt. „Terve võistkond on minuga nõus, et tulime Balti turniiri võitma.”