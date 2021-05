Thomas Häberli: olin väga õnnelik, kui nägin, et kõik testid on negatiivsed

Mäletatavasti pidi märtsis Eesti jalgpallikoondis valikmängudes läbi ajama nõrgendatud koosseisuga ja juhendajana tüüris koondist Martin Reim, kuna ühe mängija koroonaproov oli osutunud positiivseks.

„Olin väga õnnelik, kui nägin, et kõik testid on negatiivsed. See oli ideaalne. Sain nüüd kõiki mängijaid näha ja nendega juttu ajada. See oli suurepärane tunne,” sõnas Häberli tänasel pressikonverentsil.

Häberli sõnul on kõik koondisesse kutsutud mehed mänguvalmis. Peatreenerile valmistas rõõmu, et nädalavahetusel naasid vigastuspausi järel väljakule Bodgan Vaštšuk ja Sander Puri. Viimasena jõuab koondise juurde keskkaitsja Karol Mets, kellel oli pühapäeval Saudi Araabias hooaja viimane mäng. Mets liitub tiimiga täna õhtul Vilniuses.

„Oleme õnnelikud, et kõik on kohal. Kõik on valmis. Oleme õnnelikud, et ka Karol Mets saab õhtuks meiega liituda,” lisas peatreener.

Eesti koondis suutis Balti turniiri viimati võita 1938. aastal ning sel korral minnakse turniirile vastu kindla sooviga see võita.

„Naabrite vastu mängimine on alati eriline. Olen kuulnud, et see turniir on eestlaste jaoks tähtis. Tunnetan seda. Rahvuskoondisena on keeruline karikat võita. Meil on võimalus võita Balti turniir. See on meie jaoks suur võimalus. Kõik on kohal ja motiveeritud,” rääkis Häberli.

Eesti koondis on aga juba aastaid võiduta. Kuidas seda muuta? „Peame lööma vastasest ühe värava rohkem. See on lihtne vastus. Aga tegelikult peame paremini kaitsma ja lahendama hästi standardolukordi. Kui oleme vastaste kastis, siis peame olema konkreetsed ja olukorrad ära lahendama,” selgitas šveitslane. „Leedul on ka tänavusest aastast kolm kaotust kirjas, kuid seda tugevate meeskondade vastu (Leedu kaotas märtsis 0:4 Kosovole, 0:1 Šveitsile ja 0:2 Itaaliale). Teame, et nad on võimelised mängima head jalgpalli. Nad on tugevad ja neil on kvaliteetseid mängijaid. ”