Autoralli MM-sarja vastuoluline reegel võidakse prügikasti visata

"Arutame, kas lubame praeguse generatsiooni autodel 2022. aasta rallidel osaleda. Kindel on see, et nad ei tohi olla sama kiired kui praegu. Portugalis oli mul mitmeid kohtumisi ja usun, et saame neid autosid MM-sarjas hoida," rääkis FIA rallijuht Yves Matton portaalile DirtFish.