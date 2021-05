Eesti Antidoping hakkab tuntud ettevõtte abil jälgima kihlveopettusi Eesti pallimängudes

Eelmisel aastal tuvastas Sportradar kogu maailmas üle 500 kahtlase mängu ja nende pettuste tuvastamise süsteem on viimase 15 aasta jooksul teavitanud enam kui 5500 kahtlasest mängust. Sportradar on teinud Eestis edukat koostööd Eesti Jalgpalli Liiduga juba üle 10 aasta, mis jätkub ka edaspidi.

„Oleme Sportradari lepinguga väga rahul, kuna see annab meile esialgse ülevaate, kui suur probleem spordivõistlustega manipuleerimine Eestis on ning samas on see ka väga heaks sammuks täitmaks meie halduslepingut Kultuuriministeeriumiga,“ kommenteeris sõlmitud lepingut EADSE juhatuse liige Henn Vallimäe.