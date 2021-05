Zinedine Zidane põhjendas Madridi Realist lahkumist usalduskriisiga

Väljaandes AS avaldatud kirjas ütles Zidane, et ta ei ole treeneriametist väsinud, aga Real ei tundunud jätkamiseks õige koht.

"Lahkusin, sest tunnen, et klubil pole minusse piisavalt usku ja toetust, et keskmises või pikemas plaanis midagi ehitada. Mõistan jalgpalli ja Reali nõudmisi. Kui ei võida, tuleb lahkuda," selgitas Zidane.

"Oleksin tahtnud, et viimastel kuudel oleks minu suhe Reali presidendi ja klubiga olnud pisut teistsugune kui tavalistel treeneritel. Ma ei nõudnud privileege, vaid lihtsalt pisut rohkem mõistmist. Tänapäeval saavad treenerid suuri klubisid juhendada kaks aastat, võib-olla natuke rohkem. Selleks, et töö kestaks kauem, on inimsuhted kõige tähtsamad. Neid tuleb hoida. Seepärast tegi mulle haiget, kui lugesin ajakirjandusest, et kui me järgmist mängu ei võida, ootab mind vallandamine," lisas ta.