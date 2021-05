Kangert Girost: mul ei ole aastaid sellist tunnet olnud, kus ma oleks nii värskena tuuri lõpetanud

"Enda füüsilisest poolest rääkides on seis hea, tuurilt tulen välja vähemalt sama heana kui peale läksin. Mul ei ole aastaid sellist tunnet olnud, kus ma oleks nii värskena tuuri lõpetanud. See annab lootust, et ehk on olümpiaks minek veel parem. Kindlasti ei väsitanud ennast maikuuga ära ja mul on järgmistele võidusõitudele ka isiklikus plaanis suures eesmärgid," kinnitas eestlane.