Meedia: Pochettino andis PSG-le teada, et soovib klubist lahkuda

Kuigi Pochettinol on kehtiv leping PSG-ga järgmise hooaja lõpuni, on argentiinlase lähituleviku osas tekkinud küsimärgid. Nimelt tunneb Pochettino vastu suurt huvi Madridi Real, kes jäi peatreenerita, sest Zinedine Zidane lahkus ametist. Väidetavalt on argentiinlane nüüdseks Hispaania klubi peamine kandidaat.