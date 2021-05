Eesti jalgpallur keeldus koroonatestist ning jäeti koondisest välja

Uiboleht lisas Delfile, et koroonapandeemiaga seoses töötati välja UEFA Return To Play juhend, mille alusel kõik rahvusvahelised võistlused toimuvad. "Üks juhendi osa on see, et kõik koondislased peavad andma koroonateste. Eesti jalgpalliliidul pole võimalik sellistest reeglitest mööda vaadata," sõnas ta. "Eesti võistlustel kehtivad Eesti jalgpalliliidu reeglid, aga rahvusvahelistel võistlustel ikkagi FIFA või UEFA reeglid."

"Mängija esindaja ütles meile, et ta ei soovi testi teha. Me mõistame seda otsust ning ei suru midagi peale. Testimine on vabatahtlik," jätkas Uiboleht. "Selle tulemus on aga see, et rahvusvaheliste reeglite tõttu pole meil võimalik teda mängule lasta."