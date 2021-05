OTSEBLOGI | Götzise mitmevõistlus: Uibo püstitas isikliku rekordi, Warneri 9000 punkti sattus suure küsimärgi alla!

Avapäeva järel on ülikindel liider 4743 punkti kogunud kanadalane Damian Warner , kes edestab oma rekordit (8795 punkti) juba 178 silmaga ja võib rünnata 9000 punkti piiri.

Eestlastest on kõrgeimal ehk viiendal kohal Kristjan Rosenberg, kes kogus avapäeval 4254 punkti ja kaotab oma isikliku rekordi (8033) graafikule üheksa silmaga. Risto Lillemets on 14. kohal 4100 punktiga ja kaotab oma rekordseeriale (8133p) 22 silmaga. Maicel Uibo asub 4033 punktiga 17. kohal. Seda on 284 punkti vähem kui rekordit (8604) püstitades.