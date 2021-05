FIA rallidirektor Hyundai väidetavast ebaausast eelisest: tänan neid, et nad WRC-d promovad

Järgmisel nädalal on kavas WRC hooaja viies etapp Sardiinia ralli, kohe peale seda ootab Tänakut ja Oliver Solbergi ees Itaalias toimuv Rally di Alba, kus Tänak osales koos Thierry Neuville'iga ka eelmisel aastal.

MM-sarjas osalevatel tehasesõitjatel on lubatud enne igat Euroopas toimuvat etappi teha vaid üks testipäev. Konkurendid on juba aastaid viltu vaadanud, et Hyundai väiksematel rallidel osaledes testikilomeetreid üha juurde kogub.

FIA rallidirektor Yves Matton võttis sel teemal hiljuti sõna, andes mõista, et ühtegi reeglit sellise tegevuse piiramiseks muutma hakata ei ole plaanis.

"Tahan Hyundaid tänada, et nad WRC-d üle maailma promovad. Olen selle pooldaja. Võin öelda, et autoralli maailmameistrivõistlustele on ainult positiivne, kui need tipptasemel autod ja sõitjad nendel väiksematel rallidel üle maailma võistlevad ja näitavad, mis WRC on," ütles Matton DirtFish.com-ile.

Küsimusele, kas ta näeb selles Hyundai ebaausat eelist, vastas Matton: "Ma leian, et teised tiimid, kui neil ja nende sõitjatel on motivatsiooni, võivad seda samuti teha - kindlasti pole see miski, mida me hakkaks piirama või muutma."