Noortekoondises mänginud Viljandi Tuleviku kaitsja lõpetab 22-aastaselt karjääri: raske oli leida motivatsiooni, et jätkata

"Perekonnas hiljuti aset leidnud raskete sündmuste tagajärjel tekkis minus paratamatult tunne, et tahan Tallinna tagasi minna, aga kuidas ja mis saab edasi, see oli segane. Perekonnas juhtunu pani mind perspektiive ümber hindama. Lähedastega koos veedetud aeg või õieti selle nappus omandas täiesti uue tähtsuse ja tähenduse," ütles Roosalu intervjuus JK Tuleviku veebilehele.

"Möödunud hooaja teine pool oli mulle ka sportlikult ja mänguliselt raske, kuid see ei olnud tõukejõuks otsuse tegemisel, alla ma ei andnud. Käimasoleva hooaja ettevalmistus jäi mul vigastuse tõttu peaaegu täielikult vahele ja kui paranesin, sain kannavigastuse. Alles siis läks väga raskeks nii sportlikult kui ka juba mainitud põhjustel. Väga raske oli leida motivatsiooni, et jätkata."



Jalgpallurikarjääri Tallinna Kalevis ja Levadias alustanud Roosalu on sel hooajal Tuleviku särgis kaasa teinud vaid Evald Tipneri karikasarja kaheksandikfinaali, milles Viljandi alistas penaltitega Paide Linnameeskonna. Kokku on tema nimel 76 Premium liiga kohtumist. Eesti U21 koondises on ta pidanud 9 kohtumist, U17 koondises 8 mängu, samuti on ta kuulunud U16, U19 ja U23 koondisse.