Soomerile teeb Estorilis muret neljas sektor: sellise rattaga seda nõrka kohta korda ei saa

Eilsete vabatreeningutega võrreldes saadi seadistust Soomeri sõnul märksa paremaks - esimeses kolmes sektoris on tema aeg esimese kolme seas. Kuid viimane, neljas sektor ehk pikk finišieelne kurv, on praegu tõeline murekoht, sest seal on Soomeri tulemus alles 12.