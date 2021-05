Eesti naiste käsipallikoondis võttis Lätis kindla võidu

Eesti tegid ohtrasti vahetusi ning mänguaega said kõik kaasas olnud pallurid. “Arvestades, kui palju me oleme kokkumänginud, siis saab selle tulemusega ainult rahul olla. Eks vahepeal läks vahetustega rütm natukene sassi, kuid see on sellisel turniiril mõistetav. Kokkuvõttes võib öelda, et hea meel on, et Eesti naiste koondis taas kokku kutsutud on ning sellise võiduga on hea edasi minna,” lõpetas värske kapten.