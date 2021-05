Coco Gauff: minust ei saa kunagi Serena Williamsit

Varajase edu tõttu mitmel pool juba "järgmiseks Serena Williamsiks" tituleeritud Gauff ise ei soovi, et teda 23-kordse suure slämmi võitja ja USA tenniseikooniga võrreldaks.

"Inimesed võrdlevad mind temaga palju ning ma leian, et see on kompliment, aga mina keskendun vaid endaks olemisele, sest minust ei saa kunagi Serena Williamist ja Serenast ei saa kunagi mind. Me oleme kaks erinevat inimest. Meil on kaks erinevat aju," rääkis Gauff reedesel meediapäeval Roland-Garrosi pressikeskuses.

"Ma saan aru, miks meid võrreldakse, aga ma leian, et on tähtis, et ma tahan olla tuntud kui Coco. Ma ei taha olla Serena Williamsi mantlipärija või "järgmine Serena Williams". Tahan lihtsalt, et mind tuntaks kui Coco Gauffi.

Kuna Gauff ja Serena Williams loositi eri tabelipooltesse, võivad nad kohtuda alles finaalis, kuhu mõlemal on veel pikk-pikk tee minna.

"Serenaga finaalis mängida oleks suurepärane. See oleks unistuse täitumine," ütles Gauff tagasihoidlikult.

Gauffiga sai hiljuti, alles eelmisel nädalal mängida ka Kaia Kanepi. Tasavägise avaringi matši Parmas võitis ameeriklanna 7:6 (6), 7:6 (7).

"Mäng oli päris kõrgeklassiline," ütles neljapäeval "Matšpalli" podcastis Delfi TV-s Gauffi ja Kanepi heitlust kommenteerinud Toomas Leius. "Vaatasin ka Gauffi edasist mängu, poolfinaale ja finaale. Ta on hakanud mängima ikka väga head tennist."

"Kui ta kaks aastat tagasi esimest korda areenile ilmus, siis ta põhimõtteliselt ainult hoidis palli mängus," jätkas Leius. "Mängis veatult, tiris välja kõikvõimalikke mänge. Praegu mängib ta ikka super tennist! Tema väljanägemine ja füüsilised võimed on väga sarnased Venus Williamsile - pikad käed ja jalad, oskab kõike, mängib väga hästi võrgus. Tehnilise poole pealt on ta ideaalselt ette valmistatud. Kahtlemata on sel tüdrukul veel suur tulevik ees."