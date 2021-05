Peatreener Tuchel Chelsea võidu valemist: tahtsime olla kivike ManCity kinga sees

„Mängijad olid keskendunud ja nad leppisid ainult võiduga. Tahtsime olla kivike nende (ManCity) kinga sees. Julgustasime kõiki, et nad oleksid vaprad ja aitaksid kaasa ohtlike kiirrünnakute algatamisele. See oli raske ja füüsiline mäng. Pidime teineteist aitama,” sõnas BT Spordi vahendusel Chelsea peatreener Thomas Tuchel.

Tuchel tõusis alles teiseks treeneriks, kes suutnud Pep Guardiola kolmes kohtumises järjest üle mängida. Kui Tuchel tegi seda viimase kuue nädala jooksul (1:0 FA Cupi poolfinaalis, 2:1 Premier League’is ja 1:0 Meistrite liiga finaalis), siis teine sakslane Jürgen Klopp (Liverpool) sai sellega hakkama 2018. aastal.

Haverzti võiduväravale andis resultatiivse söödu 22-aastane inglane Mason Mount. Kui finaali eel oodati Mounti ja ManCity 21-aastase inglasest tähe Phil Fodeni suurt duelli, siis Mount mängis koondisekaaslase kindlalt üle.

„Ma ei suuda seda sõnadesse panna. See on uskumatu. Olin eelnevalt Chelseaga mänginud kahes finaalis ja need mõlemad kaotanud (2020. ja 2021. aasta FA Cupi finaalid). Need tegid kõvasti haiget. Meistrite liigas tiitli võitmine on nüüd aga midagi imelist. See on nii eriline sündmus, et ma ei oska seda sõnadesse panna,” muljetas Mount. „Suutsime lüüa ühe värava. Oli selline poolkiire rünnak. Seejärel võitlesime kaitses elu eest.”

„Võitlesime meeletult. Teadsime algusest peale, et mäng saab olema raske. Võitlesime aga elu eest. Kujutlesime seda hetke. Just see on see põhjus, miks ma Chelseaga liitusin,” lisas omalt poolt eelmisel suvel Leicester City’st lahkunud ja Chelseaga käed löönud 24-aastane inglasest äärekaitsja Ben Chilwell.