DELFI VIDEO | Keerulisse seisu sattunud Rait Ratasepp pidi plaanid ringi mängima: kui kiiresti jooksed, siis närvisüsteem häirib söögiisu

Praeguseks on Ratasepp läbinud ka kaheksanda ja üheksanda maratoni, mille tulemusteks olid vastavalt 3:36.14 ning 3:31.18. Katsumusele tõmbab ta joone alla pühapäeva hommikul. Praegu on ta seadnud uueks eesmärgiks läbida viie päevaga kümme maratoni. Seejärel ootab ees juba analüüs, miks esimest seatud eesmärki ei õnnestunud täita.

Praeguse seisuga saab Ratasepp öelda, et komistuskivideks olid külm ja vihmane ilm ning energia taastamise mure.

„Minu jaoks oli kindlasti kõige keerulisem see hullumeelne ilm, mis terve kevade meid on saatnud. Kahe maratoni jooksmine selles ilmas on väga suurt väljakutset pakkuv,” sõnas Ratasepp, kes pidas vahepeal selga tõmbama ka riided, mida ta kasutab talvel miinuskraadidega joostes.