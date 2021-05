VIDEO JA FOTOD | Laas võitis Tour of Estonia Tartu etapi, Lauk kindlustas üldvõidu

Etapivõitja Laasi sõnul olid tänaseks päevaks koondisel plaanid tehtud, aga polnud veel päris kindel, kuidas see kõik välja nägema hakkab. "Patul oli lihtsalt vaja koos esimestega lõpuni jõuda. Teised kõik pidime sõitu tegema ja võib öelda, et meil läks väga hästi, olime koguaeg heas seisus ja ei tekkinud kehva olukorda. Kordagi polnud tunnet, et sõit hakkab käest ära libisema või raskeks minema," selgitas Laas.

Tema sõnul oli tunne hea ja Lossi tänava tõus sobis talle hästi. "Ise tundsin ka, et see tõus sobis väga hästi mulle. Eks mu tase on ka paari viimase aastaga tõusnud, see kindlasti mängib ka rolli. Olen Belgia raskeid sõite varem ka sõitnud ja see andis enesekindlust ning osavust juurde," nentis ta.