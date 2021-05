Tokyo olümpiale minev Eesti koondis täienes kahe sportlase võrra

Rahvusvaheline sulgpalliliit (RWF) teatas eile, et enne Tokyo olümpiat nende alal rohkem kvalifikatsioonivõistlusi ei peeta ning kuigi ametlikult läheb kvalifikatsiooniperiood lukku 15. juunil, siis olümpiakohad jaotatakse ära viimati avaldatud maailma edetabeli põhjal. Ametlikud olümpiakutse on lubatud sportlastele väljastada peagi.

RWF-i peasekretär Thomas Lund ütles, et välja kuulutatud olümpiakohad vajavad veel rahvuslike olümpiakomiteede ja alaliitude kinnitust, mille järel võib toimuda veel mõningaid kohtade ümberjagamisi. See kõik võib aega võtta mõned nädalad. Tokyo olümpia lõplikud koondised kinnitatakse 5. juuliks.

2008. aasta Pekingi, 2012. aasta Londoni ja 2016. aasta Rio de Janeiro olümpial osalenud Must hoiab maailma edetabelis 79. kohta, kuid pääseb olümpiale 34-ndana. 24-aastane Kristin Kuuba on viimases pingereas 54. ning olümpiakohtade arvestuses 28. kohal. Kuuba on olümpiale minemas esimest korda.