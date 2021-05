BLOGI JA FOTOD | Eesti võttis Kuldliigas teise kindla võidu. Miks tuli Läti meie vastu vahetusmeestega? Keel: me ajame oma asja

Miks nii? "Meie ajame oma asja, Eesti ajab oma asja," selgitas Keel. "Eesti asja ajasime nädal tagasi, siis kontrollmängudes küsisime, kuidas nad tahavad, kuidas me mängime. Mis koosseisudega jne. Praegu Kuldliiga esimesel poolel mängitan nii palju mehi, kui on vähegi võimalik. Homme lähme Hispaania vastu täispangale ja kodusel turniiril Liepajas mängima samuti nii, nagu võiks mängida."

Ardo Kreek tunnistas, et avageimis eksiti treeneri käsu vastu. "Peaaegu pooled servid läksid vastase libero peale, ehkki meil oli kindel käsk just temast mööda lüüa. Siis tuligi tasavägisem geim. Teine ja kolmas geim suutsime liberot vältida ja sealt, ma arvan, see edu tuligi," lahkas Kreek.