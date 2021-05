Šveitslase peale sülitanud Slovakkia hokimees sai MM-il mängukeelu

Tšehhi klubi Libereci kaitsja Rosandic sai mängukeelu neljapäeval juhtunud intsidendi eest, kus ta sülitas Šveitsi koondislase Jonas Siegenthaleri (New Jersey Devils) peale. Šveitsi 8:1 võiduga lõppenud alagrupikohtumise ajal polnud kohtunikud kindlad, kas Rosandici tegu oli tahtlik, kuid rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) distsiplinaarkomisjon leidis, et slovakk pidi sülitades teadma, et Siegenthaler ta lähedal viibib.