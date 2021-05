Meistrite liiga finaalis mängivad teineteise vastu head sõbrad: "Väljakul me sõbralikud olla ei saa"

"Oleme sellest rääkinud. Saame mõlemad aru, et see on erakordne juhus," rääkis Kanté UEFA.com-ile.

Kanté on Chelsea's mänginud alates 2016. aastast, Mahrez liikus edasi Manchester Citysse 2018. aastal. Koos tuldi Claudio Ranieri käe all 2015/2016. aasta Premier League'i üllatusmeistriks.

"Ligue 2 tasemelt (Prantsuse esiliiga - toim) siia jõudmine on nõudnud palju tööd ning suurt visadust nii mängudes kui treeningul. Seega niisuguses mängus osalemine on fantastiline. Aga me tahame mõlemad võita, seega me ei ole väljakul eriti sõbralikud," lisas Kanté. "Loodan, et minu vaatevinklist kõik laabub. Tema loomulikult loodab, et kõik laabub tema jaoks!"