Vaktsineeritud hokifännid pääsevad teisipäevast MM-il tribüünile. Tšehhi ja Kasahstan said suured võidud

Laupäevasel pressikonverentsil anti teada, et nüüdsest on MM-il avatud ka piletimüük. Esimesed publikuga mängud võivad toimuda 1. juunist. Vastava otsuse tegi Läti valitsus neljapäeval.

"Oleme kõik seda hetke oodanud. Oleme väga rahul ja tänulikud Läti valitsusele, kes hoolimata keerulisest olukorrast on andnud meie kirglikele fännidele võimaluse järelejäänud MM-i mänge vaadata," ütles MM-i korralduskomitee esimees Edgars Bunics. "Olen veendunud, et fännid toovad veelgi rohkem hiilgust ja rõõmu sellele suurele hokipeole. Nautigem kõik ilusat ja emotsionaalset hokit."

Läti elanikud peavad tõestama, et on oma kodumaal vaktsineeritud koroonaviiruse vastu ning nende täielikust kaitsepookimisest on möödas 14 päeva. AstraZeneca vaktsiini puhul piisab ka sellest, kui esimesest doosist on möödas 22-90 päeva ning tribüünile pääseb ka kohe peale teise doosi saamist.