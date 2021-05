Reegleid rikkunud David Beckhami klubi peab kaks miljonit dollarit trahvi maksma

MLS-i reeglite kohaselt võib igas klubis olla kolm mängijat, kelle palganumber pole reguleeritud. Matuidi oli Interis aga neljas selline mängija. Uurimise tulemusena leiti, et lisaks Matuidile kategoriseeris klubi valesti ka kolumblasest kaitsja Andres Reyesi.

Kusjuures antud reeglit tuntakse just "Beckhami reegli" nime alla, sest see jõustus MLS-is 2007. aastal, et inglane saaks Los Angeles Galaxyga liituda.