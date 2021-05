Nico Rosberg kritiseeris Mick Schumacherit, Ralf Schumacher astus sugulase kaitseks välja

F2-sarja valitsev maailmameister, 22-aastane Schumacher võistleb tänavu Haasi ridades, mis on kuningliku vormelisarja kõige kehvem auto. Michael Schumacheri poeg on senisel viiel etapil olnud sõitjate rivi tagumises otsas, mis on Haasi kehva autot arvestades ka loogiline. Mis aga olulisem näitaja, tiimikaaslasest Nikita Mazepinist on Schumacher olnud viiest sõidust neljas parem.