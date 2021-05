Totter reegel kergejõustikus: parima tulemusega säranud ameeriklanna jäi võidust ilma

Uus reegel on saanud kergejõustikumaailmas kõvasti kriitikat. Hiljuti kritiseeris seda meeste odaviske esinumber Johannes Vetter . "See reegel pole loogiline," vahendas Iltalehti sakslase sõnu. "Nad püüavad kergejõustikut uuesti leiutada."

Vetteri sõnul peaks Teemantliiga juhid õppust võtma soomlastelt. "Soomes on võistlusest kolmetunnine otseülekanne, kus kõik väljakualad nähakse ära. See on äge ja ka sportlaste jaoks väga oluline," sõnas ta. "Kõik on suhtluses kinni. Teemantliiga korraldajad ja Rahvusvahelise kergejõustikuliidu juhid ei aruta asju sportlastega."