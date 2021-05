Suurelt unistav Lappi vihjas, et Toyota võiks Hyundaist eeskuju võtta

Tänavuseks hooajaks jäi Lappi WRC-sarjas kohata, kuid ta on siiski suutnud rallimaailmas pildil püsida. WRC-2 arvestuses on ta seni osalenud Arktika ja Portugali rallil ning mõlemad etapid nimekate konkurentide ees võitnud.

"Kas just domineerivad, aga selged võidud on need olnud küll. Oli näha, kes sõite domineeris," sõnas enesekindel Lappi portaalile Rallit.fi. "Usun, et tiimipealikud on märganud seda."

"Nüüd vaatame, mis saab edasi. Meil ei tundu olevat piisavalt vahendeid, et täishooaega WRC2-s teha," tõdes Lappi. "Kui keegi sellist võimalust pakuks, siis miks mitte."

Rallit.fi toob välja, et Lappil on ilmselt võimalusi küll uueks hooajaks WRC-s taas koht teenida. M-Sport otsib esisõitjat ning Toyota pakub ilmselt poolikut kohta (Sebastien Ogier' kõrval). Portugali ralli järel vihjas ka Toyota pealik Jari-Matti Latvala, et talle pakuvad huvi nii Lappi kui Teemu Suninen.

Kas Lappi oleks huvitatud jagamast Toyota kolmandat autot Ogier'ga? "Pärast vaheaastat poleks halb niimoodi alustada. Isegi see motiveeriks mind," tõdes soomlane. "Siiski pole see minu otsustada. Seni on Toyota strateegia olnud pakkuda kolmele sõitjale täishooaega. Võib-olla nad nüüd muudavat taktikat. Nad on näinud, kuidas Hyundai seda teeb ning see on ennast ära tasunud," rääkis Lappi.

Lappi ei välista ka koostööd M-Spordiga. "Praegusel hetkel on kõik võimalik. Mul pole ühtegi kahtlust M-Spordi konkurentsivõime osas," kinnitas ta. "Minu pikaajaline eesmärk on jätkuvalt võita MM-tiitel. See motiveerib mind jätkama."