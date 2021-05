Jasikevicius: sellise kaitsega meil finaalis võimalust pole

Barcelona alistas tõelises põnevuskohtumises 84:82 Milano Olimpia. Hispaania klubile tõi võidu Cory Higginsi viimase sekundi kahene.

"Nõuame alati endalt võitu, aga kõige tähtsam on õppida ja edasi areneda. See on võti," sõnas Jasikevicius kohtumise järel telekanalile DAZN TV. "Tänase kaitsega pole meil (Efesi) vastu mingit võimalust."

"Me oleme teinud vaimselt mitmeid vigu. Viimastes mängudes on just kaitse kõige hullem olnud," jätkas leedulane. "Jäime ellu, aga finaalis sellest ei piisa. Oleme rääkinud palju Barcelona kaitsest, kuid täna kuni viimase veerandajani seda praktiliselt ei eksisteerinud. Nüüd on meil 48 tundi aega valmistuda kohtumiseks meeskonna vastu, mis on ilmselt Euroliiga parima ründega."

"Vahel võidad, vahel kaotad," sõnas Milano loots Ettore Messina pärast valusat allajäämist. "Minu arust oleme vaatamata viimasele mängule teinud vägeva seeria. Kokku mängime (Euroliigas) tänau 41 mängu. Oleme võidelnud kõigi vastu. Suutsime täna näidata isegi ainsa meeskonna vastu, kes meid põhiturniiril kaks korda võitis, et meil on võimalus."

"Meil on hea võimalus edasi areneda," vaatas kogenud treener tuleviku poole. "Ees ootab põnev suvi. Loodetavasti suudame ka järgmisel aastal play-offi jõuda ning püüame taas finaalturniirile pääseda. Lihtne see aga pole. Lisaks eelarvele sõltub palju klubi väärtustest ja visioonist. Selles aspektis usun, et meil probleeme pole."

Milano kohtub pronksimängus pühapäeval Moskva CSKA-ga.