King of Kings võitlusüritus toimub T1 kaubanduskeskuse kinos ilma pealtvaatajateta

Valitsuse määruse kohaselt korraldatakse King of Kings maailmameistrivõistluste Eesti etapp ilma pealtvaatajateta.

Eesti King of Kings peakorraldaja Igor Golubev on otseülekande näitamiseks sõlminud korraldada turniiri koostöölepingu telekanalisega TV3 Sport. Lisaks turniiri saab vaadata KOKFIGHTS.TV, PRIME FIGHT HD, FightBox HD, Go3, ELEVEN SPOTS, Sport 1, Fight Network, TV5 ja veel enam kui viieteistkümnes kanalis.

Televaatajad näevad ka intrigeerivat naiste duelli. Ringis kohtuvad kaks Eesti tugevamat kikkpoksijat: Sigrid Kapanen ja Astrid Johana Grents, kes mõlemad on juba varem King of Kingsil üles astunud.

Õhtu tipphetkeks on viieraundiline matš King of Kingsi ajutise meistritiitli nimel, mida noolivad Maxim Vorovski ja Norra esindaja Andreas Iverson. Võitja saab ajutise vöö omanikuks ja õiguse võidelda kuni 85 kg kategoorias King of Kingsi meistritiitli nimel.