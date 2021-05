Üle noatera pääsenud Anadolu Efesi peatreener: kolm veerandit mängisime ideaalset korvpalli

"Mul ei lähe hästi, sest me tegime jälle samu vigu. Mängisime kolm veerandaega ideaalset korvpalli ning viimasel veerandil tegime uskumatuid eksimusi," ütles Türgi klubi loots pärast nappi 89:86 võitu, vahendab Eurohoops.net. "Sügav austus Clyburnile. Me ei saanud teda pidama."

2019. aasta Final Fouri MVP-ks tunnistatud Will Clyburn vedas CSKA meeskonda 26 punktiga, kui eksis viimasel 16 sekundil paaril kolmepunktiviskel. "Ma tundsin tegelikult, et mul oli hea võimalus võit tuua, kuid see ei kukkunud mulle soodsas suunas. Meil oli kindlasti võimalus see võit võtta," ütles Clyburn.