Nike lõpetas Neymariga koostöö seksuaalse ahistamise juhtumi tõttu

Nike katkestas igasugused sidemed Neymariga juba 2020. aasta augustis, kuid ei olnud tänaseni põhjust välja öelnud. Värskelt on selgunud, et põhjuseks oli juhtum, milles Neymari kahtustatakse Nike'i töötaja suhtes toime pandud seksuaalse ahistamise aktis, vahendab BBC .

Neymari pressiesindaja ütles, et pallur on seksuaalset kallaletungi eitanud ning lõpetas Nike'iga koostöö ärilistel põhjustel.

Väidetav ohver jääb avalikkusele teadmata. "Austame jätkuvalt töötaja konfidentsiaalsust ning tunnistame, et see on tema jaoks olnud pikk ja keeruline kogemus," teatas Nike.